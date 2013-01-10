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市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 22:37 BJT

美国股市:开盘上涨,受中国数据带动

路透纽约1月10日 - 美国股市周四开盘上涨,因中国出口优于预期,令今年全球经济复苏更强劲的希望增强.

道琼工业指数 盘初上升51.22点,或0.38%,至13,441.73点,标准普尔500指数 涨8.01点,或0.55%,至1,469.03点,Nasdaq指数 攀升21.80点,或0.70%,至3,127.61点.(完)

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