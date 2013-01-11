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市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 22:40 BJT

美国股市:开平盘,富国获利创纪录未能刺激进一步买盘

路透纽约1月11日 - 美国股市周五开平盘,昨日标普500指数收在五年高位,富国盘前公布的获利创纪录,但未能刺激进一步买盘.

道琼工业指数 盘初跌14.16点,或0.11%,至13,457.06点,标准普尔500指数 跌0.51点,或0.03%,至1,471.61点,Nasdaq指数 跌1.05点,或0.03%,至3,120.71点.(完)
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