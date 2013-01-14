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市场报道 | 2013年 1月 14日 星期一 22:40 BJT

美国股市: 小幅开低,受苹果回落拖累

路透纽约1月14日 - 美国股市周一开盘小跌,因苹果股价受需求忧虑拖累走低,另外,投资者静待本周将出炉的大量企业业绩.

道琼工业指数 盘初跌0.39点,至13,488.04点,标准普尔500指数 跌1.89点,或0.13%,至1,470.16点,Nasdaq指数 回落11.34点,或0.36%,至3,114.30点.(完)
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