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市场报道 | 2013年 1月 15日 星期二 05:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.14%,Nasdaq指数下跌0.26%

路透纽约1月14日 - 美国股市周一涨跌互见,道指上涨,标普500指数及Nasdaq指数下滑,因市场担心苹果 的产品需求,使权重股苹果股价大跌,且投资人为企业季报可能令人失望作准备.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 收高18.89点,或0.14%,至13,507.32点;标准普尔500指数 小幅收低1.37点,或0.09%,至1,470.68点.Nasdaq指数 下跌8.13点,或0.26%,至3,117.50点.(完)
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