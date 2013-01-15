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市场报道 | 2013年 1月 15日 星期二 22:41 BJT

美国股市: 开低,受累于债务上限忧虑

路透纽约1月15日 - 美国股市周二开盘走低,华盛顿正在酝酿中的有关上调美国债务上限的争论和预计可能低迷的业绩期使投资者感到不安.

道琼工业指数 盘初回落54.83点,或0.41%,至13,452.49点,标准普尔500指数 跌5.26点,或0.36%,至1,465.42点,Nasdaq指数 回落15.85点,或0.51%,至3,101.68点.(完)

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