美国股市: 开低,受累于波音股价下挫及经济增长忧虑

路透纽约1月16日 - 美国股市周三开盘走低,从五年高位回落,尽管银行业绩强劲,但因全球经济增长忧虑拖累,且波音 股价承压,此前两班日本航空公司使用的波音梦幻客机出现故障.

道琼工业指数 盘初下跌55.53点,或0.41%,至13,479.36点,标准普尔500指数 跌2.15点,或0.15%,至1,470.19点,Nasdaq指数 上升1.82点,或0.06%,至3,112.59点.(完)