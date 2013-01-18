版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 18日 星期五 22:49 BJT

美国股市: 开盘小跌,因英特尔财测疲弱压制了中国数据等利多消息影响

路透纽约1月18日 - 美国股市周五开盘小幅下跌,因英特尔 的财测疲弱,压制了令人鼓舞的中国数据及摩根士丹利 第四季获利的影响.上日标普500指数升至五年来的最高水平.

道琼工业指数 盘初下跌6.68点,或0.05%,至13,589.34点,标准普尔500指数 下滑2.60点,或0.18%,至1,478.34点,Nasdaq指数 跌10.63点,或0.34%,至3,125.37点.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐