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市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 22:41 BJT

美国股市: 开盘小幅上升,由科技股领涨

路透纽约1月23日 - 美国股市周三开盘小幅上升,科技股是表现最好的板块之一,此前谷歌 和国际商业机器(IBM)公司 公布业绩.

道琼工业指数 盘初上升44.78点,或0.33%,至13,756.99点,标准普尔500指数 上涨0.81点,或0.05%,至1,493.37点,Nasdaq指数 上升12.16点,或0.39%,至3,155.34点.(完)

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