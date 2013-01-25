美国股市：开盘上扬，因宝洁业绩亮丽

路透纽约1月25日 - 美国股市周五开盘上扬,标普500指数可能录得八年来最长升势,因宝洁业绩亮丽,且本业绩期迄今企业公布的财报整体稳健.

道琼工业指数 盘初上升16.82点,或0.12%,至13,842.15点,标准普尔500指数 上升2.48点,或0.17%,至1,497.30点,Nasdaq指数 攀升9.48点,或0.3%,至3,139.86点.(完)