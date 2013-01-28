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市场报道 | 2013年 1月 28日 星期一 22:45 BJT

美国股市：开盘持平,此前公布的数据良好及卡特彼勒业绩强劲

路透纽约1月28日 - 美国股市周一开盘持平,此前公布的耐久财订单数据良好及卡特彼勒 业绩强劲,投资人稍作喘息,因上周股市涨势令标普500指数逾五年来首次涨至1,500点上方.

道琼工业指数 盘初上升14.97点,或0.11%,至13,910.95点,标准普尔500指数 上升0.02点,至1,502.98点,Nasdaq指数 攀升2.62点,或0.08%,至3,152.33点.(完)
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