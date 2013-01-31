美国股市：开盘持平,此前公布的数据好坏不一

路透纽约1月31日 - 美国股市周四开盘持平,因经济数据继续描绘出经济好坏不一的画面,且投资人正消化一系列企业季报消息.

道琼工业指数 盘初下跌16.05点,或0.12%,至13,894.37点,标准普尔500指数 下滑1.81点,或0.12%,至1,500.15点,Nasdaq指数 下跌0.55点,或0.02%,至3,141.75点.(完)