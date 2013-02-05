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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 22:45 BJT

美国股市：开盘上涨,从上日大跌中反弹

路透纽约2月5日 - 美国股市周二开盘上涨,在上日录得11月来最大单日跌幅后反弹.

道琼工业指数 盘初上升84.21点,或0.61%,至13,964.29点,标准普尔500指数 攀升9.12点,或0.61%,至1,504.83点,Nasdaq指数 上涨10.31点,或0.33%,至3,141.48点.(完)
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