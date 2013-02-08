美国股市: 开盘小幅上涨,正面经济数据提供助力

路透纽约2月8日 - 美国股市周五开盘小幅走高,此前有一系列正面经济数据公布.考虑到标准普尔500指数接近五年高位,预计未来涨幅料将温和.

道琼工业指数 盘初上涨18.97点,或0.14%,至13,963.02点,标准普尔500指数 涨3.05点,或0.20%,至1,512.44点,Nasdaq指数 上扬13.59点,或0.43%,至3,178.72点.(完)