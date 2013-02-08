美国股市: 开盘小幅上涨,正面经济数据提供助力

标题新闻：欧盟执委会主席贾克称意大利走上经济复苏之路，而且不可能脱离欧元区--报纸
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路透纽约2月8日 - 美国股市周五开盘小幅走高,此前有一系列正面经济数据公布.考虑到标准普尔500指数接近五年高位,预计未来涨幅料将温和.
道琼工业指数 盘初上涨18.97点,或0.14%,至13,963.02点,标准普尔500指数 涨3.05点,或0.20%,至1,512.44点,Nasdaq指数 上扬13.59点,或0.43%,至3,178.72点.(完)
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路透4月12日 - 亚洲新兴货币周三多上涨，因投资者对地缘政治紧张形势的疑虑有所缓解，不过市场对风险资产仍普遍持谨慎心态。
0610 GMT * 风险厌恶情绪仍在发散影响，亚洲货币持稳，但北亚市场依然紧张 * 美元/日圆下滑0.1%，欧元/美元上涨0.1%，澳元/美元持平，美国10年期公债收益率报2.29% * 美元/韩元下跌0.2%，美元/坡元下跌0.2%，美元/菲律宾披索下滑0.1%，美元/印度卢比上涨0.3% * 日股日经指数下跌1.0%，韩股持平，中国股市沪综指下跌0.3%，美国原油期货上涨0.2%，现货金上涨0.1% * 中国试图令朝鲜半岛紧张局势降温 (编译 高琦 审校 杜明霞)