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市场报道 | 2013年 2月 11日 星期一 22:45 BJT

美国股市: 开盘小跌,市场在高位稍作喘息

路透纽约2月11日 - 美国股市周一开盘小幅走低,标普500指数接近纪录高位,市场稍作喘息,而低成交量可能放大波幅,使市场走势夸大.

道琼工业指数 盘初跌23.46点,或0.17%,至13,969.51点,标准普尔500指数 挫1.99点,或0.13%,至1,515.94点,Nasdaq指数 回落1.86点,或0.06%,至3,192.01点.(完)

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