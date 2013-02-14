美国股市: 欧洲数据弱于预期拖累股市开低,但企业并购交易带来支持

路透纽约2月14日 - 美国股市周四开盘下跌,因欧洲和日本经济增长逊于预期,不过,大型企业并购交易限制了股市跌幅.

道琼工业指数 盘初下跌51.70点,或0.37%,至13,931.21点,标准普尔500指数 下滑5.62点,或0.37%,至1,514.71点,Nasdaq指数 下跌13.72点,或0.43%,至3,183.16点.(完)