美国股市: 欧洲数据弱于预期拖累股市开低,但企业并购交易带来支持

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透纽约2月14日 - 美国股市周四开盘下跌,因欧洲和日本经济增长逊于预期,不过,大型企业并购交易限制了股市跌幅.
道琼工业指数 盘初下跌51.70点,或0.37%,至13,931.21点,标准普尔500指数 下滑5.62点,或0.37%,至1,514.71点,Nasdaq指数 下跌13.72点,或0.43%,至3,183.16点.(完)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f