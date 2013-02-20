美国股市: 开平盘,等待美联储公布会议记录

路透纽约2月20日 - 美国股市周三开平盘,因数据显示经济持续温和改善,且投资人也等待稍后公布的美国联邦公开市场委员会(FOMC)1月会议记录.

道琼工业指数 盘初下跌0.31点,或0.00%,至14,035.36点,标准普尔500指数 跌1.05点,或0.07%,至1,529.89点,Nasdaq指数 下滑1.28点,或0.04%,至3,212.32点.(完)