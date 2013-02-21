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市场报道 | 2013年 2月 21日 星期四 22:39 BJT

美国股市: 开盘下跌,因最新一周初请失业金人数增幅超预期

路透纽约2月21日 - 美国股市周四开盘下跌,延续上日大幅下跌的势态,此前美国公布最新一周初请失业金人数增幅超过预期.

道琼工业指数 盘初下跌28.40点,或0.20%,至13,899.14点,标准普尔500指数 跌5.87点,或0.39%,至1,506.08点,Nasdaq指数 下滑11.90点,或0.38%,至3,152.51点.(完)
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