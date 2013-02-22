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市场报道 | 2013年 2月 22日 星期五 22:39 BJT

美国股市: 开盘上扬,受助于欧洲乐观数据和惠普业绩

路透纽约2月22日 - 美国股市周五开盘上扬,之前两日连跌,受助于惠普 获利强于预期,以及欧洲公布乐观经济数据.

道指成份股惠普盘初跳升7.4%,至18.34美元.

道琼工业指数 盘初上升45.85点,或0.33%,至13,926.47点,标准普尔500指数 上升6.06点,或0.40%,至1,508.48点,Nasdaq指数 攀升18.48点,或0.59%,至3,149.98点.(完)

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