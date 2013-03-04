美国股市：开盘走低，受累于成长忧虑

路透纽约3月4日 - 美国股市周一开盘小跌，因对全球经济成长前景的忧虑，促使投资者在指数逼近历史高位时规避股市。

道琼工业指数 盘初下跌14.36点，或0.10%，至14,075.30点；标准普尔500指数 下挫3.29点，或0.22%，至1,514.91点；Nasdaq指数 回落10.40点，或0.33%，至3,159.35点。(完)