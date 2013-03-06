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市场报道 | 2013年 3月 6日 星期三 22:42 BJT

美国股市：开盘上扬，因ADP民间就业人数增幅高于预期

路透纽约3月6日 - 美国股市周三开盘上涨，在上日道指创下纪录新高后续升，因ADP民间就业人数增幅高于预期。

道琼工业指数 盘初上涨33.79点，或0.24%，至14,287.56点；标准普尔500指数 升4.14点，或0.27%，至1,543.93点；Nasdaq指数 升7.91点，或0.25%，至3,232.04点。(完)

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