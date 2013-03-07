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市场报道 | 2013年 3月 7日 星期四 22:39 BJT

美国股市：开盘小幅上升，此前公布的初请失业金人数优于预期

路透纽约3月7日 - 美国股市周四开盘小幅上涨，在最新经济数据表明劳工市场复苏增速后，投资人尝试进一步推高股市。

道琼工业指数 盘初上涨11.44点，或0.08%，至14,307.68点；标准普尔500指数 升1.43点，或0.09%，至1,542.89点；Nasdaq指数 升3.00点，或0.09%，至3,225.37点。(完)
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