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市场报道 | 2013年 7月 12日 星期五 04:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数上涨1.11%，Nasdaq指数劲升1.63%

路透纽约7月11日 - 美国股市标普500指数和道指周四收在纪录高位，上日美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克称将维持宽松货币政策一段时间。

Nasdaq指数收在2000年10月来最高收位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨169.26点，或1.11%，至15,460.92点；标准普尔500指数 上升22.40点，或1.36%，至1,675.02点.Nasdaq指数 上扬57.55点，或1.63%，至3,578.3点。(完)
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