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中国财经报道 | 2013年 7月 17日 星期三 21:41 BJT

美国股市：开高，此前贝南克确认计划今年稍晚开始削减大规模资产购买措施

路透纽约7月17日 - 美国股市周三开高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克确认了美联储计划年内稍晚开始削减大规模资产购买的计划，不过他强调这会随着经济前景的变化而变化。

道琼工业指数 上涨27.64点或0.18%，报15,479.49点；标准普尔500指数 升4.91点或0.29%，报1,681.17点；NASDAQ指数 上涨8.50点或0.24%，报3,607.00点。(完)
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