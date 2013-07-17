美国股市：开高，此前贝南克确认计划今年稍晚开始削减大规模资产购买措施

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透纽约7月17日 - 美国股市周三开高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克确认了美联储计划年内稍晚开始削减大规模资产购买的计划，不过他强调这会随着经济前景的变化而变化。
道琼工业指数 上涨27.64点或0.18%，报15,479.49点；标准普尔500指数 升4.91点或0.29%，报1,681.17点；NASDAQ指数 上涨8.50点或0.24%，报3,607.00点。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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