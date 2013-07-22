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市场报道 | 2013年 7月 22日 星期一 21:41 BJT

美国股市：开盘持平，麦当劳获利预估黯淡令大盘承压

路透纽约7月22日 - 美国股市周一开盘持平，此前麦当劳发布的获利预估较为黯淡，前一交易日标准普尔500指数收于纪录高位。

道琼工业指数 开盘下跌8.75点，或0.06%，至15,534.99点；标准普尔500指数 涨1.15点，或0.07%，至1,693.24点；Nasdaq指数 升6.20点，或0.17%，至3,593.81点。(完)
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