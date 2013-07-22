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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 04:13 BJT

美国股市: 道琼工业指数微升0.01%，Nasdaq指数上扬0.36%

路透纽约7月22日 - 美国股市周一收涨，标普500指数连涨第三天，不过，麦当劳 获利令人失望使道指涨幅受限。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高1.81点，或0.01%，至15,545.55点；标准普尔500指数 收高3.44点，或0.2%，至1,695.53点.Nasdaq指数 上扬12.77点，或0.36%，至3,600.39点。(完)

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