美国股市：开盘下跌，市场寻找交投新的交投诱因

路透纽约8月6日 - 美国股市周二开盘下跌，交易商寻找新的交投诱因，以决定继续延续涨势还是逢高抛售，此前标准普尔500指数在上周升至纪录高位。

道琼工业指数 跌61.59点，或0.39%，至15,550.54；标准普尔500指数 下挫3.67点，或0.21%，至1,703.47；Nasdaq指数 下滑5.125点，或0.14%，至3,687.826。(完)