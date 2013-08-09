美国股市：开盘下跌，周线料将下挫

路透纽约8月9日 - 美国股市周五开低，主要股指均料将创下6月以来最大单周跌幅，因在股价接近纪录高位之际，投资者找不到什么买入的理由。

道琼工业指数 下跌24.35点，或0.16%，至15,473.97点；标准普尔500指数 下滑2.25点，或0.13%，至1,695.23点；Nasdaq指数 下挫3.522点，或0.1%，至3,665.602。(完)