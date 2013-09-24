美国股市：开盘几无变动，市场关注美国消费者信心指数

路透纽约9月24日 - 美国股市周二开盘几无变动，稍晚美国将公布数据，或能帮助投资者解读美联储官员近来关于刺激政策前景的评论。

道琼工业指数 跌3.66点，或0.02%至15,397.72点；标准普尔500指数 跌0.56点，或0.03至1,701.28点；Nasdaq综合股价指数 上涨4.633点，或0.12%至3,769.92。(完)