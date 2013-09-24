美国股市：开盘几无变动，市场关注美国消费者信心指数

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透纽约9月24日 - 美国股市周二开盘几无变动，稍晚美国将公布数据，或能帮助投资者解读美联储官员近来关于刺激政策前景的评论。
道琼工业指数 跌3.66点，或0.02%至15,397.72点；标准普尔500指数 跌0.56点，或0.03至1,701.28点；Nasdaq综合股价指数 上涨4.633点，或0.12%至3,769.92。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。