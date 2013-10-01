美国股市：开盘小幅上涨，美国政府部分关闭担忧仍存

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。
路透纽约10月1日 - 美国股市周二开盘小幅上涨，给予第四季一个相对乐观的开局，不过美国政府部分停摆的担忧仍存。
道琼工业指数 上涨9.76点，或0.06%至15,139.43点；标准普尔500指数 上涨2.26点，或0.13%至1,683.81点；Nasdaq指数 上涨7.00点，或0.19%至3,778.48点。(完)
路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选