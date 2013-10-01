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市场报道 | 2013年 10月 1日 星期二 21:40 BJT

美国股市：开盘小幅上涨，美国政府部分关闭担忧仍存

路透纽约10月1日 - 美国股市周二开盘小幅上涨，给予第四季一个相对乐观的开局，不过美国政府部分停摆的担忧仍存。

道琼工业指数 上涨9.76点，或0.06%至15,139.43点；标准普尔500指数 上涨2.26点，或0.13%至1,683.81点；Nasdaq指数 上涨7.00点，或0.19%至3,778.48点。(完)
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