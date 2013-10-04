美国股市：开盘微涨，投资者仍存谨慎情绪

路透纽约10月4日 - 美国股市周五开盘微涨，即便美国政府部分关闭的不确定性继续令投资者担忧。

道琼工业指数 上涨5.13点，或0.03%至15,001.61点；标准普尔500指数 上涨0.98点，或0.06%至1,679.64；Nasdaq综合指数 涨3.226点，或0.09%至3,777.569点。(完)