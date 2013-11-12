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市场报道 | 2013年 11月 12日 星期二 22:38 BJT

美国股市：开盘下跌，投资人关注美联储官员将发表的讲话

路透纽约11月12日 - 美国股市周二开低，上日道指收在纪录高位，投资人将焦点转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能多快开始缩减刺激计划。

道琼工业指数 盘初跌20.48点，或0.13%，至15,762.62点，标准普尔500指数 挫4.2点，或0.24%，至1,767.69点，Nasdaq指数 回落13.333点，或0.34%，至3,906.457点。(完)

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