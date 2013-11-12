美国股市：开盘下跌，投资人关注美联储官员将发表的讲话

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透纽约11月12日 - 美国股市周二开低，上日道指收在纪录高位，投资人将焦点转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能多快开始缩减刺激计划。
道琼工业指数 盘初跌20.48点，或0.13%，至15,762.62点，标准普尔500指数 挫4.2点，或0.24%，至1,767.69点，Nasdaq指数 回落13.333点，或0.34%，至3,906.457点。(完)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。