美国股市：开盘小幅上涨，上日道指升穿16,000点

路透纽约11月22日 - 美国股市周五开盘小幅上涨，上日道指首次升穿16,000点关口，今日无重大数据公布，且下周美国有假期令交易日减少。

道琼工业指数 盘初下跌4.11点，或0.03%，至16,005.88点，标准普尔500指数 升1.48点，或0.08%，至1,797.33点，Nasdaq指数 涨9.915点，或0.25%，至3,979.07点。(完)