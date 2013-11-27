美国股市：开盘几无变动，惠普股价跳涨

路透纽约11月27日 - 美国股市周三开盘几无变动，三大股指接近历史高位，投资人在感恩节假期前找不到买入股票的理由。

道琼工业指数 盘初上涨19.13点，或0.12%，至16,091.93点，标准普尔500指数 升2.31点，或0.13%，至1,805.06点，Nasdaq指数 涨9.16点，或0.23%，至4,026.91点。