美国股市：开盘几无变动，惠普股价跳涨

标题新闻：贝莱德全球首席投资策略师将欧洲公债和企业债下调至减持，因地区经济改善和价格昂贵
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路透纽约11月27日 - 美国股市周三开盘几无变动，三大股指接近历史高位，投资人在感恩节假期前找不到买入股票的理由。
道琼工业指数 盘初上涨19.13点，或0.12%，至16,091.93点，标准普尔500指数 升2.31点，或0.13%，至1,805.06点，Nasdaq指数 涨9.16点，或0.23%，至4,026.91点。
惠普 股价跳涨8%，至27.15美元，此前券商上调该公司评级。(完)
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美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，3月制造业指数为57.2，预估为57.0，2月为57.7。 美国商务部公布，2月建筑支出较前月上升0.8%， 至1.193万亿美元，预估为增长1.1%。1月建筑支出修正后为 下滑0.4%，前值为下降1.0%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透4月3日 - 美国股市周一开盘持平，投资者等待特朗普总统与中国国家主席习近平本周晚些时候的会晤。今日是第二季的第一个交易日。