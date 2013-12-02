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市场报道 | 2013年 12月 2日 星期一 22:39 BJT

美国股市: 开盘基本持平，静待数据出炉

路透纽约12月2日 - 美国股市在连涨八周后周一开盘几无变动，投资人静待数据出炉，这些数据可能为经济劲道提供一些线索。

道琼工业指数 盘初下跌10.92点，或0.07%，至16,075.49点，标准普尔500指数 上升1.24点，或0.07%，至1,807.05点，Nasdaq指数 攀升5.296点，或0.13%，至4,065.183点。(完)
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