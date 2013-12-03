版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 22:36 BJT

美国股市: 小幅开低，因市场担心美联储较预期提前缩减购债

路透纽约12月3日 - 美国股市周二小幅低开，标普500指数连跌三日，因投资人担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较部分人士原先预期的更早缩减刺激措施。

道琼工业指数 盘初下跌25.95点，或0.16%，至15,982.82点，标准普尔500指数 跌2.96点，或0.16%，至1,797.94点，Nasdaq指数 跌6.074点，或0.15%，至4,039.186点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐