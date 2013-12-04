美国股市: 开低，因数据令投资人忧虑美联储缩减购债

路透纽约12月4日 - 美国股市周三低开，因投资人担忧强劲的民间就业数据为美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债计划提供理据。

道琼工业指数 盘初下跌55.93点，或0.35%，至15,858.69点，标准普尔500指数 跌8.34点，或0.46%，至1,786.81点，Nasdaq指数 跌17.465点，或0.43%，至4,019.732点。(完)