版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 25日 星期二 21:41 BJT

美国股市：开盘上涨，能源与医疗保健板块涨幅居前

路透纽约3月25日 - 美国股市周二开盘上涨，能源与医疗保健板块涨幅居前。前两个交易日美股主要指数均下跌。

道琼工业指数 开盘上涨125.65点，或0.77%，至16,402.34；标普500指数 上涨12.5点，或0.67%，至1,869.94点；Nasdaq指数 上涨32.048点，或0.76%，至4,258.433。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐