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市场报道 | 2014年 3月 26日 星期三 21:41 BJT

美国股市：开盘上涨，因乌克兰紧张局势缓解

路透纽约3月26日 - 美国股市周三开盘上涨，因乌克兰的地缘政治紧张局势缓解。此前西方国家同意暂不向俄罗斯实施更具破坏力的经济制裁，除非该国在吞并克里米亚之后还不收手。

道琼工业指数 上涨91.9点，或0.56%，至16,459.78；标普500指数 上涨9.39点，或0.5%，至1,875.01点；Nasdaq指数 上涨27.751点，或0.66%，至4,262.019。(完)
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