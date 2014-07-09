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市场报道 | 2014年 7月 9日 星期三 22:06 BJT

美国股市：盘初小涨，受业绩带动从两日跌势中回稳

路透纽约7月9日 - 美国股市周三盘初小涨，受财报季初期企业业绩表现不错带动，从两日跌势中回稳。

道琼工业指数 升20.23点或0.12%，报16,926.85点；标准普尔500指数 上涨3.68点或0.19%，至1,967.39点；Nasdaq指数 上涨10.13点或0.23%，至4,401.60点。(完)
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