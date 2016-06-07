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中国财经 | 2016年 6月 8日 星期三 07:22 BJT

马云称“很希望”蚂蚁金服在香港上市 阿里巴巴股价微升

路透6月7日 - 蚂蚁金服新闻发言人表示，阿里巴巴(BABA.N)董事局主席马云称“很希望”蚂蚁金服在香港上市。

阿里巴巴股价周一收报78.06美元，周二盘初微升0.15%，报78.18美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 李军)

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