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市场报道 | 2013年 5月 31日 星期五 22:28 BJT

美国热股：英特尔赢得三星电子的处理器订单，早盘股价上涨

路透5月31日 - 了解计划的消息人士对路透表示，三星电子 已选择英特尔 处理器支持三星电子的一新款高端安卓平板电脑，这是英特尔的一项重大胜利。目前英特尔正在移动市场努力站稳脚跟。

在周五早盘交易中，英特尔股价小涨0.91%，至24.43美元。(完)

(编译 于春红; 审校　利棣儿)
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