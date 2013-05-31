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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 21:57 BJT

美国热股：数家私募企业有意收购惠普手中印度MphasiS股权

路透5月31日 - 几位参与交易进程的消息人士称，私募股权投资公司凯雷投资集团(Carlyle Group) 、黑石集团(百仕通) 以及印度外包企业L&T Infotech和Tech Mahindra Ltd ，正在出价收购惠普 持有的印度MphasiS Ltd 的10亿美元股权。

在周五早盘交易中，惠普股价下跌0.07%，至25.24美元。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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