版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 31日 星期五 22:32 BJT

美国热股：英高官称不急于出售苏格兰皇家银行股权，后者上涨

路透5月31日 - 周四英国金融时报(FT)刊登的专访报导，英国商业创新及技能大臣祈维信称“不用急于”出售被部分国有化的苏格兰皇家银行 的股权，此前财政官员对这个问题的处理有些仓促。

在周五早盘交易中，苏格兰皇家银行股价上涨1.47%，至10.33美元。(完)

(编译 于春红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐