美国热股：Palo Alto调降财测，股价早盘重挫逾8%

路透5月31日 - 安全软件生产企业Palo Alto 预计本季业绩低于市场预期，因营收增长放缓，这归因于美国削减预算及欧债危机。

包括Jefferies和BMO Capital Markets在内的四家券商分析师调降了Palo Alto的目标股价。

在周五早盘交易中，Palo Alto重挫8.66%，至49.68美元；在一些产品上与Palo Alto展开竞争Juniper Networks 下跌0.33%，至17.95美元。(完)