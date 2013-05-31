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市场报道 | 2013年 5月 31日 星期五 22:37 BJT

美国热股：戴尔董事会敦促股东在特别会议上支持戴尔创始人提出的收购要约

路透5月31日 - 个人电脑生产企业戴尔 董事会周五敦促股东在7月18日特别会议上投票支持创始人兼公司执行长Michael Dell带头提出的244亿美元全面收购要约，指称该收购要约优于其他策略选项。

在周五早盘交易中，戴尔股价涨0.6%，至13.35美元。(完)

(编译 于春红; 审校 利棣儿)
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