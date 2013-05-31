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市场报道 | 2013年 5月 31日 星期五 22:21 BJT

美国热股：美国汽车产业5月销售料增长逾6%，福特汽车股价上涨

路透5月31日 - 美国汽车业料公布5月销售增长逾6%，未受4月业绩令人失望的影响，因消费者仍踊跃购买新的轿车和卡车。汤森路透调查的分析师预计，5月汽车销售年率为1,510万辆。

在周五早盘交易中，通用汽车 小跌0.4%，至34.5美元；福特汽车 涨0.11%，至15.91美元。(完)

(编译 于春红; 审校　利棣儿)
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