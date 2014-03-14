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市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 21:44 BJT

美国热股：监管机构认为通用汽车产品缺陷导致逾300人死亡，但股价微涨

路透3月14日 - 根据一个安全监管组织周四晚间披露的研究，美国安全监管机构认为，通用汽车 上个月召回的160万辆紧凑型汽车中，因安全气囊未能正常打开而导致303人死亡。

该公司周五盘初股价上涨0.57%，报33.97美元。(完)
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