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市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 21:48 BJT

美国热股：通用电气受日本合作伙伴结盟消息不利影响下跌0.19%

路透3月14日 - 通用电气 在日本的喷气发动机合作伙伴IHI 可能与飞机引擎零部件生产商三菱重工业 结盟，后者与通用电气的竞争者关系更为密切。

通用电气周五盘初股价下跌0.19%，报25.29美元。(完)
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