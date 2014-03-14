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市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 21:50 BJT

美国热股：美法官就美国银行巨额罚款举行听证，美银股价盘初持平

路透3月14日 - 美国司法部责令美国银行 支付21亿美元罚金，因认为后者在旗下分支Countrywide出售有缺陷的抵押支持债券的过程中负有责任。一名美国法官周四就这一决定举行听证会。

美国银行股价周五盘初基本持平。(完)
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