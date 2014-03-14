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市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 21:51 BJT

美国热股：美铝获Sterne Agee给予买入的初始评级，股价盘初微跌0.1%

路透3月14日 - 据Theflyonthewall.com的消息，Sterne Agee的分析师给予美国铝业 买入的初始评级。

美铝股价周五盘初微跌0.1%，报11.85美元。(完)
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